Perfis das redes pedem "Janones na CPMI" dos atos golpistas

247 - Usuários das redes sociais pediram o deputado federal André Janones (Avante-MG) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas.

O parlamentar é um dos mais críticos aos apoiadores de Jair Bolsonaro e da extrema-direita no Congresso.

"Se essa foto já apavora os bolsominions, imaginem com essa frase... JANONES NA CPMI", escreveu uma internauta em referência a uma foto do parlamentar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Se essa foto já apavora os bolsominions, imaginem com essa frase...

JANONES NA CPMI pic.twitter.com/Shq7IGiGQv April 26, 2023





JANONES NA CPMI pic.twitter.com/ufsd1Si08l — Fazendo Política 13 (@fazendopoli13) April 26, 2023

Chega comentando:

EU AUTORIZO

MACETA https://t.co/c742e7lTb7 — Janoninho (@_Janoninho) April 26, 2023

Eu tô aqui na câmara trabalhando e vendo vocês aí postando:



👀 — André Janones (@AndreJanonesAdv) April 26, 2023

Outras repercussões

Também na internet, usuários repercutiram o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal e também foi ironizado por declarações do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten.

Ainda nas redes, Janaina Paschoal virou piada após sugerir que um príncipe saudita teria se apaixonado por Michelle Bolsonaro no caso das joias.

