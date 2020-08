PF intima colunista da Folha a depor sobre artigo em que afirmou "torcer" pela morte de Bolsonaro

Jornalista Hélio Schwartsman, colunista do jornal Folha de S. Paulo, foi intimado a depor no âmbito do inquérito aberto a pedido do ministro da Justiça, André Mendonça, para investigar um artigo em que ele afirmava torcer pela morte de Jair Bolsonaro edit

247 - A Polícia Federal intimou o filósofo e jornalista Hélio Schwartsman, colunista do jornal Folha de S. Paulo, no âmbito do inquérito aberto a pedido do ministro da Justiça, André Mendonça, para investigar o artigo “Por que torço para que Bolsonaro Morra” , publicado em julho, após Jair Bolsonaro anunciar estar infectado pela Covid-19. O inquérito foi instaurado com base na Lei de Segurança Nacional.

Para o advogado Luís Francisco de Carvalho Filho, que defende o jornal, o inquérito que resultou na convocação de Schwartsman “é mais um desvio autoritário do governo Bolsonaro, avesso à Constituição e à liberdade de expressão".

O uso da Lei de Segurança Nacional vem sendo utilizado pelo governo Jair Bolsonaro devido aos pedidos de investigação contra jornalistas e, também, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

