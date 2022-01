Polemista, Mainardi pede a Ciro que não desista e dificulte vitória de Lula no 1º turno

Sócio de O Antagonista, autoproclamado "rival" do ex-presidente, Diogo Mainardi apela publicamente ao pedetista edit

247 - O jornalista Diogo Mainardi, sócio de O Antagonista, publicou nota nesta sexta-feira no qual apela ao candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, para que não desista da corrida eleitoral, tornando mais difícil uma vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno.

Pesquisa Quaest/Genial, a primeira de 2022, mostra que o petista tem chances reais de vencer a corrida presidencial no primeiro turno. O CEO da Quaest, Felipe Nunes, disse que "se Ciro desistir, é quase certo que Lula ganhe no 1º turno".

Mainardi diz que "os lulistas do PDT, que sabem disso, já estão prontos para passar-lhe uma rasteira".

"A 'terceira via' tem de torcer para Ciro Gomes", afirma o jornalista.

