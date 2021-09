"Precisamos só fazer uma bela foto para transmitir essa boa mensagem", diz repórter da Veja a Bolsonaro após entrevista (vídeo)

Após mais de uma hora e meia de entrevista, jornalistas da Veja mostram-se satisfeitos com as frases de efeito de Bolsonaro, mas não com o figurino. "Você não acha que sou bonito, não?" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - A imagem de estadista sóbrio que ilustra a capa da revista Veja desta semana está muito longe dos arroubos autoritários e desmazelo que Jair Bolsonaro (Sem partido) cultiva em seus quase três anos à frente da Presidência da República – e nos quase 30 no Congresso Nacional.

O vídeo da entrevista, divulgado pelo próprio Bolsonaro, no entanto, mostra que a imagem também está distante do figurino trajado para a conversa com os jornalistas Maurício Lima e Policarpo Júnior, este segundo chefe da Veja em Brasília – e que já foi acusado de acumular cargo como “funcionário” do bicheiro Carlinhos Cachoeira.

Ao final de mais de uma hora e meia de entrevista, os jornalistas sentem-se satisfeitos com as frases de efeito ditas pelo presidente – como a que estampa a publicação: “a chance de um golpe é zero” -, que mostram um Bolsonaro mais manso, disposto a seguir como marionete da aventura golpista que começou em 2014 em redações e luxuosas salas da elite brasileira.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assista a partir de 1 hora e 33 minutos

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE