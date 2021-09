Prefeito de Cerro Grande, flagrado com R$ 505 mil no aeroporto, ameaçou produtora da CNN

Prefeito gaúcho Gilmar João Alba, o “Gringo”, que teria desviado R$ 505 mil para atos bolsonaristas, ameaçou a produtora da CNN por 2 vezes, segundo jornalista. Ele teria dito: ‘cuidado com o que vai falar’ edit

247 - O prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba (PSL), conhecido como "Gringo", que foi flagrado pela Polícia Federal (PF) carregando mala com R$ 505 mill no aeroporto da Congonhas (SP), ameaçou a CNN, segundo a jornalista Daniela Lima.

“Prefeito de Cerro Grande ameaçou a produtora da CNN por 2 vezes. ‘Cuidado com o que vai falar’, disse”, afirmou a jornalista nas redes sociais, lembrando que o “Gringo” é presidente do PSL na cidade, “uma cidade de 12 mil habitantes, eleito com 2 mil votos. Orçamento total de menos de 30 milhões. Para o ano. Ele tinha MEIO MILHÃO na MALA”.

A CPI da Covid no Senado encaminhou nesta quarta-feira, 1, denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o prefeito de Cerro Grande do Sul.

O dinheiro desviado seria para financiar atos antidemocráticos que os bolsonaristas marcaram para o dia 7 de setembro, segundo denúncia enviada ao senador Humberto Costa (PT), membro da comissão no Senado.

Você sabe qual a população de Cerro Grande do Sul? 12 mil habitantes. O Prefeito dessa pequena cidade gaúcha, Gilmar João Alba (PSL), foi preso. Sabem a razão? A Policia Federal encontrou mais de MEIO MILHÃO de reais em sua bagagem de mão e ele não sabia dizer a origem. pic.twitter.com/pxQI6ycIK0 — Manuela (@ManuelaDavila) September 1, 2021

Apesar de não ser alvo da comissão, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD) disse que “faz parte de qualquer democrata encaminhar essas denúncias às autoridades de investigação”.

O posicionamento de Aziz foi seguido pela senadora Eliziane Gama (Cidadania) que acrescentou, que os atos convocados para o 7 de setembro devem estar na mira da CPI.

