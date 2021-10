"Príncipe" Orleans e Bragança anuncia acordo com Trump para lançar rede social da extrema-direita

O deputado, aliado de Jair Bolsonaro, é diretor financeiro da Digital World Acquisition Group, que se juntará a Trump Media and Technology Group edit

247 - O "príncipe" Luiz Philippe de Orleans e Bragança, deputado federal pelo PSL de São Paulo, anunciou uma parceria empresarial com o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A iniciativa resultará no lançamento da rede social do republicano, a Truth Social.

O deputado, aliado de Jair Bolsonaro, é diretor financeiro da Digital World Acquisition Group, criada em Miami um mês depois da derrota de Trump na eleição de 2020. A empresa se juntará a Trump Media and Technology Group, e a fusão resultará no lançamento da nova rede social, segundo ele.

Segundo o deputado, o lançamento mundial da Truth Social está previsto para o primeiro trimestre de 2022.

O objetivo, segundo nota divulgada por Trump, é “criar um rival para o consórcio da imprensa de esquerda e lutar contra as companhias Big Tech do Vale do Silício, que usam seu poder unilateral para silenciar vozes opositoras nos Estados Unidos”. Trump foi banido das redes sociais após incitar a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro.

O acordo das empresas ainda precisa ser aprovada pelas autoridades regulatórias, informa o jornal O Globo.

