Propina da vacina no governo Bolsonaro humilha os brasileiros, diz Elio Gaspari

247 – "A vacina com pixuleco de US$ 1 humilha um país onde já morreram mais de 500 mil pessoas e, entre os vivos, há 14,8 milhões de desempregados. Passados dois anos da promessa de uma 'nova política' com Jair Bolsonaro, chegou-se a algo muito pior. Tudo acabou nas mãos do centrão, reforçado pelo primarismo das milícias", escreve o jornalista Elio Gaspari, em sua coluna deste domingo.

"Num governo normal, o cabo Dominguetti seria desqualificado como um simples Napoleão de hospício, mas o de Bolsonaro não é um governo normal. Nele, os Napoleões internam o diretor do manicômio", lembra ainda o jornalista, ao citar o caso Davati .

