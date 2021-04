Ratinho diz que Rachel Sheherazade é “ingrata” por processar Silvio Santos: “Tirou você da Paraíba”

247 - O apresentador Ratinho criticou a jornalista Rachel Sheherazade pela decisão de mover uma ação trabalhista contra o SBT. Os relatos deles foram publicados pela coluna de Mauricio Stycer, no portal Uol.

"É lamentável que a gente tenha que ver isso, né. Desculpa aí, a Rachel, mas pelo amor de Deus. Você estava lá na Paraíba, escondida, fez um comentário sobre o Carnaval. O Silvio Santos gostou do comentário, tirou você aí da escuridão onde você estava, trouxe você pra São Paulo, pagou salário altíssimo. Pelo menos, no mínimo, cinquenta vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba. E de repente você, numa ingratidão enorme, faz uma coisa dessa. Muito feio pra você, Sheherazade", disse em um programa de rádio.

"Eu acho que o pior defeito e o único que mostra mau-caratismo é a ingratidão. E lamentavelmente você está sendo uma ingrata", acrescentou.

A jornalista trabalhava na TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba. O processo dela contra a emissora pode chegar a R$ 30 milhões em indenizações.

