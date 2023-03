Record pediu para site não revelar identidade de suspeitos envolvidos no caso de roubo das doações à menina com câncer

Profissionais simplesmente desviaram cerca de R$800 mil de uma campanha destinada a custear o tratamento de uma menina com câncer edit

247 - O Portal Notícias da TV fez uma extensa reportagem expondo detalhes do episódio envolvendo o caso de repórteres e um editor da Record TV, que atuam no programa Balanço Geral que simplesmente desviaram cerca de R$800 mil de uma campanha destinada a custear o tratamento de uma menina com câncer.

>>> Repórteres da Record desviam R$ 800 mil doados à menina com câncer

No entanto, a pedido da emissora, os nomes dos investigados no caso foram omitidos. Veja abaixo o trecho em que o portal explica a omissão.

O Notícias da TV optou por omitir os nomes dos acusados porque a Record registrou o caso na Polícia Civil, mas pediu para não expor os envolvidos até o momento, porque a investigação não foi concluída --o que deverá acontecer ainda nesta semana.

Os suspeitos podem responder por estelionato e cumprir pena de um a cinco anos de prisão. Nesta segunda (13), José Eduardo emitiu uma nota no Balanço Geral Bahia chamando seus ex-colegas de "bandidos" e pedindo para que as pessoas necessitadas continuem indo à emissora pedir ajuda:

