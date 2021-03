Rede Globo nega que está à venda e diz que aquisição pelo grupo dono da Friboi é falsa

“São absolutamente falsas as ilações publicadas hoje pelo jornal Correio da Manhã”, rebateu a emissora Rede Globo, em nota, após coluna no jornal Correio da manhã informar que o grupo Marinho estaria fechando um acordo de venda para o grupo JBS edit

247 - A emissora Rede Globo divulgou neste sábado (13) um comunicado à imprensa após o colunista Cláudio Magnavita, do jornal Correio da Manhã, informar que o grupo Marinho estaria fechando um acordo de venda para o grupo JBS de R$ 25 bilhões.

O jornalista ainda disse que o negócio envolve todo o grupo, incluindo televisão, impressos e plataforma de streaming. Segundo as mesmas fontes do mercado financeiro, um dos entraves que pode atrasar o negócio é o desejo de preservar a soberania jornalística até o processo eleitoral de 2022.

Segundo a emissora, as informações são falsas: “São absolutamente falsas as ilações publicadas hoje pelo jornal Correio da Manhã. Não há nem nunca houve qualquer intenção de venda do Grupo Globo por parte de seus acionistas.”

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.