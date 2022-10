Rede Minas, TV pública do governo Zema, cancela Roda Viva com Boulos

Romeu Zema (Novo) foi reeleito no domingo e anunciou apoio a Jair Bolsonaro (PL) edit

247 - O canal Rede Minas, parceiro da TV Cultura e canal público ligado ao governo de Minas Gerais, de Romeu Zema (Novo), suspendeu na segunda-feira, 3, a exibição do "Roda Viva" com Guilherme Boulos, deputado federal eleito pelo PSOL, informou a coluna de Maurício Stycer no Uol .

Zema foi reeleito no domingo e anunciou nesta terça-feira, 4, apoio a Jair Bolsonaro (PL) .

A TV Cultura explicou em nota que “a iniciativa de não transmitir o Roda Viva com Guilherme Boulos, na noite da última segunda-feira (3/10), partiu da Rede Minas, que é parceira de conteúdo da TV Cultura”. “A direção da Cultura entrou em contato com a emissora, que não soube justificar o motivo da não exibição da entrevista com o deputado federal eleito por São Paulo”.

