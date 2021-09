Redes bolsonaristas divulgam fake news sobre viagem de Bolsonaro aos EUA

Apoie o 247

Clube de Economia

O vexame internacional protagonizado por Jair Bolsonaro e sua comitiva durante viagem aos Estados Unidos para participar da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas vem sendo modificado nas redes bolsonaristas para passar a falsa impressão de que a excursão foi um sucesso. Ao longo desta segunda-feira (20), diversos vídeos e postagens editados distorceram os fatos de maneira a sugerir que Bolsonaro se tornou uma "celebridade mundial" e foi aplaudido por uma multidão ao chegar em Nova Iorque.

De acordo com reportagem da jornalista Malu Gaspar, em o Globo, o vídeo mais reproduzido “mostra Bolsonaro supostamente chegando ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, e sendo recebido por uma multidão que invade o saguão do aeroporto para abraçá-lo”. “Tudo fake. A gravação, na verdade, é de maio de 2018 e foi feita em Natal (RN), quando o então deputado federal percorria o país como candidato”, destaca a colunista.

A fake news bolsonarista veio na esteira dos constrangimentos passados por Bolsonaro e sua comitiva em solo estadunidense. Logo na chegada, ele entrou no hotel pela porta dos fundos para evitar manifestantes contrários ao governo. Depois, ao sair para comer pizza, de pé, em uma calçada, ele foi alvo de críticas por parte da imprensa dos EUA e do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que disse que o ex-capitão não deveria ter viajado à cidade sem ter se vacinado.

PUBLICIDADE

Os bolsonaristas também editaram um vídeo de um encontro entre Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os seguidores colocaram, ainda, diversas postagens dizendo que Boris Johnson, um político conservador, teria se encantado com Bolsonaro. Na reunião bilateral, porém, o britânico instou o brasileiro a se vacinar contra a Covid com duas doses do imunizante da AstraZeneca.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE