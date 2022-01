Regina Duarte faz campanha antivacina: “não funciona”

Apoie o 247

247 - Regina Duarte compartilhou nesta quinta-feira (20), em sua conta no Instagram, publicação pregando contra a vacina. Ela publicou um suposto gráfico de novos casos de covid-19 confirmados em países europeus.

No post, escreveu: “Totalmente vacinados com 4 doses e com passaporte da vacina, agora bateu o recorde de maior número de casos diários de covid. Obrigada por nos mostrar o que não funciona”. O começo da mensagem foi cortado.

Recentemente, ela foi duramente criticada pelo seu antigo parceiro de novelas, o ator Lima Duarte.

O ator usou sua conta no Instagram para publicar um vídeo criticando atriz Regina Duarte em função de uma montagem publicada por ela nas redes sociais em que Jesus ampara Jair Bolsonaro durante uma caminhada no hospital em que ele foi internado recentemente. na postagem, Regina afirma que a imagem era verdadeira e não uma fake news.

“Deus, tira a mão daí, meu Pai. Tira a mão daí. Tanta sujeira na mão. Regina Duarte, minha querida Viúva Porcina, já disse muitas coisas a seu respeito. Trabalhamos dez anos juntos, foste a paixão de Sinhozinho Malta e vivemos um momento tão glorioso para a televisão, para a interpretação e para as nossas vidas. (Você) não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha para não acabar assim”, diz Lima Duarte no vídeo.

