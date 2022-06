Reinaldo Azevedo e André Janones batem boca ao vivo (vídeo)

Os dois comentaram a informação de que o presidenciável destinou, por meio de emenda parlamentar, quase R$ 2 milhões para um evento com Gusttavo Lima em Minas edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo e o presidenciável André Janones (Avante) fizeram um bate-boca sobre a Lei Rouanet, de incentivo cultural. O deputado federal citou a matéria publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo - de acordo com a publicação, Janones destinou R$ 1,9 milhão uma emenda parlamentar para bancar uma festa em Ituiutaba (MG), marcada para acontecer enter 15 e 25 de setembro. O parlamentar é suspeito de rachadinha no gabinete dele.

"Quando você me coloca no balaio comum, dizendo que esses defendem sertanejo, mas criticam a Lei Rouanet", disse Janones, que também classificou a matéria como "criminosa".

"Não falei isso", disse o jornalista. "Você vai deixar eu responder ou vai falar por cima de mim? Você como jornalista deveria se informar melhor", continuou o presidenciável. "Não disse que o senhor não defende. Não vem engrossar comigo", afirmou Azevedo.

Em coluna publicada nesta quarta-feira (1) no portal Uol, o jornalista afirmou comentou a reportagem sobre o evento. "O pré-candidato do Avante à Presidência, deputado André Janones, resolveu bancar com dinheiro público uma festança em Ituiutaba (MG), sua cidade natal, batizada de Expopec. O custo: R$ 1,9 milhão. Não! Janones não pretende desembolsar um miserável tostão. Quem vai pagar é você", afirmou Azevedo.

"O dinheiro sai de uma sem-vergonhice em curso na Câmara apelidada de 'emenda cheque em branco' ou 'Pix orçamentário'. O parlamentar destina os recursos para uma cidade e não precisa dizer para quê. Também não há órgão nenhum que regule o emprego do dinheiro", acrescentou o jornalista.

Agora: Reinaldo Azevedo e André Janones batem boca ao vivo. pic.twitter.com/nTkPsnK8R3 — Matheus Agostin (@matheusagostin) June 1, 2022

