Reinaldo Azevedo: Fachin reage a tuíte do general Villas Bôas com três anos de atraso

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo cobrou o ministro do STF Edson Fachin por ter se manifestado com três anos de atraso sobre a ameaça do Exército, através do general Villas Bôas , para que o ex-presidente Lula não deixasse a prisão e consequentemente, não participasse da disputa presidencial em 2018.

“Não é que, quase três anos depois do famoso tuíte do general Eduardo Villas Bôas, então comandante do Exército, que deu um ultimato ao Supremo para manter Lula na cadeia, o homem decidiu considerar a coisa ‘intolerável e inaceitável’?”, ironizou Reinaldo.

À época, mesmo diante da ameaça do Exército feita pelo Twitter, o ministro do STF votou para Lula permanecer na cadeia, lembra o jornalista. “Vale dizer: Fachin e outros cinco — o placar foi seis a cinco — negaram o habeas corpus a Lula e a outros contra o que dispõem a Carta e o CPP”, recorda.

Reinaldo agora cobra para que Fachin mude o futuro: “Não faça justiça pretérita, doutor! O senhor tem em mãos questões presentes e futuras”. “Faça a coisa certa com o que tem conserto. Com aquilo que não tem, pode ser até prova de rigor intelectual. Mas também pode ser apenas um outro nome para a covardia”, escreve ainda.

