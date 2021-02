Reinaldo Azevedo sobre denúncia contra Boulos: 'raro uma aberração desse nível'

"A denúncia é absurda, mas Dalécio e Andreia ao menos estiveram no apartamento naquele dia", escreve o jornalista Reinaldo Azevedo sobre a acusação do MPF contra Guilherme Boulos e outros membros do MTST por causa da ocupação do tríplex. "Estupefaciente", diz o colunista edit

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, o jornalista Reinaldo Azevedo critica a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, após a ocupação do triplex, em 2018, um ato em protestos contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A denúncia é absurda, mas Dalécio e Andreia ao menos estiveram no apartamento naquele dia. Boulos nem isso. Ele, comprovadamente, não estava no Guarujá", diz ele em referência a outros dois integrantes do MTST denunciados - Anderson Dalecio e Andreia Barbosa da Silva. "Estamos vivendo a era do surrealismo judicial. Tem havido exotismos em penca. Mas é raro uma aberração desse nível", acrescenta.

De acordo com o jornalista, "ou Guilherme Boulos, líder do MTST, e dois outros militantes do movimento foram declarados donos do tríplex de Guarujá — aquele do processo que levou à prisão de Lula —, o que já seria, digamos, obra da literatura fantástica, ou estamos diante de uma decisão da Justiça Federal ainda mais, como posso dizer?, estupefaciente".

"Prestem atenção! A juíza Lisa Taubemblatt, da 6ª Vara Federal de Santos (SP), aceitou uma denúncia contra Boulos, Anderson Dalecio e Andreia Barbosa da Silva evocando o Artigo 346 do Código Penal. Por quê? Lembro: em abril de 2018, num ato de protesto contra a prisão de Lula, manifestantes ligados ao movimento entraram no apartamento, que está no centro da ação penal que levou Sergio Moro a condenar o ex-presidente. Não se tem notícia de que tenham provocado danos ao imóvel. Mas isso, vejam bem, passou a ser irrelevante", complementa.

