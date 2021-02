Reinaldo provoca Fachin: deve emitir uma nota a favor da suspeição de Moro daqui a dez anos

Reinaldo Azevedo já havia provocado o ministro Edson Fachin, do STF, ao afirmar que sua reação a tuíte ameaçador do general Villas Bôas, intimidando a Corte pela prisão de Lula, ocorreu “com três anos de atraso” edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo, nas redes sociais, nesta terça-feira, 16, provocou o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que ele deve emitir uma nota a favor da suspeição do ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro “daqui a dez anos”.

Fachin deve emitir uma nota e favor da suspeição de Moro daqui a dez anos... — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) February 16, 2021

Fachin é do bloco lavajatista do STF, que está buscando reagir contra as recentes derrotas da Lava Jato na Justiça. Na semana passada, o ministro do STF falou que a operação “não só não acabou como mal começou”. Segundo conversas vazadas dos membros da Lava Jato de Curitiba, ele mantinha relações com o grupo.

Após encontro com o ministro, o coordenador da força-tarefa, procurador Deltan Dallagnol, enviou mensagem para os outros integrantes afirmando: “Caros, conversei 45 m com o Fachin. Aha uhu o Fachin é nosso."

Na segunda-feira, 15, Reinaldo Azevedo já havia provocado o ministro do STF ao afirmar que sua reação a tuíte ameaçador do general Villas Bôas, intimidando a Corte pela prisão de Lula, ocorreu “com três anos de atraso”.

