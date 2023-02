Reuters: Campos Neto reagiu a Lula depois de resposta ao 247

Apoie o 247

247 - A agência de notícias Reuters, uma das mais relevantes do mundo, publicou uma matéria que cita o Brasil 247. A matéria, que trata da resposta do presidente do BC, Roberto Campos Neto, a críticas do presidente Lula, cita uma fala do petista extraída do site. A Selic, taxa básica de juros, é de 13,75% atualmente, o mesmo percentual desde agosto do ano passado.

"'Acho que as pessoas que acreditavam que a independência do banco central ia mudar alguma coisa no Brasil, que ia ser melhor, tem que ver se valeu a pena ou não', disse ele ao site de notícias Brasil 247", cita o texto da Reuters, traduzido do inglês.

Os jornalistas do Brasil 247 e da TV 247 Luís Costa Pinto e Tereza Cruvinel participaram do evento onde Lula deu essas declarações (veja no vídeo ao final da matéria). O presidente disse que "juros a 13,75% não dá".

O PSOL, aliado de Lula, pediu à Câmara dos Deputados que convocasse Campos Neto para explicar a política de juros do BC.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nesta quarta-feira (8) que o objetivo da administração federal é deixar a taxa básica de juros em 8% ou 7%.

