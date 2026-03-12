SBT afirma que repudia falas transfóbicas de Ratinho contra Erika Hilton

247 - O SBT divulgou uma nota oficial repudiando declarações consideradas transfóbicas feitas pelo apresentador Ratinho contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). As falas ocorreram durante a edição do programa exibida na quarta-feira (11) e provocaram forte repercussão nas redes sociais e em diferentes setores da sociedade.

Em comunicado enviado à imprensa, a emissora afirmou que as declarações do apresentador não refletem sua posição institucional e reforçou o compromisso com o combate a qualquer tipo de discriminação. A empresa também informou que a situação será analisada pela direção da rede. Na nota oficial, o canal declarou:

“O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores”.

A polêmica começou após Ratinho comentar, durante seu programa, a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. No ar, o apresentador questionou a escolha da parlamentar para o cargo e fez afirmações sobre identidade de gênero, o que gerou críticas de internautas e de movimentos ligados à defesa dos direitos da população LGBTQIA+. Entre os comentários exibidos na atração, Ratinho afirmou:

“Não achei muito justo, com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? Ela não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres. Mulher para ser mulher tem de ser mulher”. Em outro momento do programa, o apresentador continuou:

“Mulher para ser mulher precisa ter útero, tem de menstruar, tem de ficar chata três ou quatro dias. Vocês pensam que a dor do parto é fácil?” As declarações provocaram uma onda de críticas nas redes sociais, levando a emissora a se manifestar oficialmente no dia seguinte.

O SBT reiterou, em sua nota, que os comentários feitos ao vivo não representam os princípios da empresa e destacou que o caso será tratado internamente pela direção da emissora. Erika Hilton também se manifestou publicamente sobre o episódio em suas redes sociais, acionou o MPF e pede prisão de Ratinho por transfobia.

Ela também pede a abertura de uma ação civil pública com indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos causados à população trans e travesti.