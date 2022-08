SBT nega aposentadoria de Silvio Santos

Apoie o 247

247 - O SBT negou a informação de que o apresentador Silvio Santos, 91 anos, está aposentado, de acordo com a coluna Splash, publicada nesta quinta-feira (25), no portal Uol. A emissora confirmou o comunicado ao mercado sobre a escalação de Patrícia Abravanel para o "Programa Silvio Santos", divulgado pelo site TV Pop. De acordo com o SBT, Silvio Santos fica fora do "PSS" de forma "temporária". Não há prazo para que ele retorne ao programa.

O apresentador reduziu a frequência das suas participações desde o início da pandemia da covid-19, em março de 2020.

O programa passou a contar com reprises e em outras gravações Patrícia fazia as apresentações.

O dono do SBT retornou, mas se afastou por conta da covid, no segundo semestre do ano passado, e novamente neste ano, por uma sinusite.

