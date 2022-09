'Será que Alexandre de Moraes não pode prender Eduardo Bolsonaro pela ameaça aos brasileiros?', questiona Helena Chagas

Apoie o 247

247 - A jornalista Helena Chagas, em participação na TV 247 nesta terça-feira (6), repercutiu a postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na segunda-feira (5) na qual convoca cidadãos armados a se tornarem "voluntários" de Jair Bolsonaro (PL).

O parlamentar, em sua publicação, diz que convidava os "voluntários" para distribuírem material de campanha. O entendimento sobre a mensagem não foi exatamente este, comenta Chagas. "O sujeito está convocando a população a se armar, a ir para a rua armada".

A jornalista afirma que Eduardo Bolsonaro poderia ser preso e informa que a avaliação no Palácio do Planalto é de que o deputado se "excedeu". "Isso não é crime não? Será que o Alexandre de Moraes não pode mandar prender o 'Bananinha' só por essa ameaça aí? Tem gente até dentro do Palácio do Planalto, me falaram agora cedo, que acha que o Eduardo Bolsonaro se excedeu e que ele está correndo sério risco".

Para Chagas, Bolsonaro está "extremamente nervoso" - principalmente após a divulgação da última pesquisa Ipec - e deve "partir para a porrada" durante as manifestações desta quarta-feira, 7 de setembro. "Os aliados o aconselham a não falar de urnas, não bater nos ministros do Supremo [Tribunal Federal], mas hoje já tem muita gente achando que ele vai partir para a porrada".

