Seymour Hersh faz 86 anos; relembre carreira do icônico jornalista investigativo

247 - Seymour Hersh, um dos mais respeitados jornalistas investigativos da história, completa 86 anos neste sábado, 8 de abril de 2023. Durante sua longa carreira, Hersh cobriu alguns dos eventos mais importantes do século XX e XXI, incluindo a Guerra do Vietnã - durante a qual reportou o massacre de My Lai -, o escândalo de Watergate, o 11 de Setembro e a guerra no Iraque.

Nascido em Chicago em 1937, Hersh estudou história e literatura inglesa na Universidade de Chicago, mas abandonou seus estudos antes de se formar para trabalhar como repórter no City News Bureau of Chicago. Em 1966, ele foi contratado pelo The New York Times como correspondente em Washington, cobrindo principalmente política externa e assuntos militares.

Foi em 1969 que Hersh fez uma das reportagens mais impactantes de sua carreira: ele expôs o massacre de My Lai, no qual soldados americanos mataram centenas de civis vietnamitas, incluindo mulheres, crianças e idosos. A história, publicada no The New York Times, provocou indignação em todo o mundo e foi um ponto de inflexão na cobertura da Guerra do Vietnã.

Nos anos seguintes, Hersh continuou a produzir reportagens investigativas de alto nível. Em 1972, ele revelou o escândalo de Watergate, que acabaria por levar à renúncia do presidente Richard Nixon. Ele também cobriu a guerra do Yom Kippur em 1973, a crise dos reféns americanos no Irã em 1979-1980 e a Guerra do Golfo em 1991.

Em 2004, Hersh ganhou o Prêmio Pulitzer de Jornalismo Investigativo por sua reportagem sobre as torturas em Abu Ghraib, no Iraque. A reportagem expôs abusos chocantes cometidos por soldados americanos contra prisioneiros iraquianos e gerou uma onda de indignação em todo o mundo.

Apesar de ter se aposentado do The New York Times em 1993, Hersh continuou a escrever para diversas publicações e a produzir reportagens investigativas de grande impacto. Ele também é autor de vários livros, incluindo "My Lai 4: A Report on the Massacre and Its Aftermath" e "Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib".

Além disso, recentemente, o jornalista foi o responsável por trazer à tona o envolvimento da Marinha dos EUA (com ajuda da Noruega) na sabotagem do gasoduto Nord Stream , que carrega o gás natural da Rússia para a Alemanha. Inicialmente, as autoridades estadunidenses haviam tentado imputar à própria Rússia a culpa pela danificação ao gasoduto.

Ao completar 86 anos, Seymour Hersh é um ícone do jornalismo investigativo, um modelo para uma nova geração de repórteres e uma voz indispensável na luta pela transparência e justiça.

