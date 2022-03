Sikêra Jr e RedeTV! são condenados a indenizar Xuxa em R$ 300 mil

Apresentador bolsonarista e a emissora terão que arcar com os custos do processo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O apresentador bolsonarista Sikêra Jr e a emissora Rede TV! foram condenados pela juíza Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, da 3º Vara Cível de Osasco (SP) a pagar R$ 300 mil à apresentadora Xuxa Meneghel por danos morais. A decisão foi dada em primeira instância e ainda cabe recurso.

Segundo reportagem do site Notícias da TV, inicialmente, Xuxa pediu uma indenização de R$ 500 mil. No entanto, a juíza determinou que Sikêra e a RedeTV! paguem R$ 300 mil para a apresentadora. O valor deverá ser corrigido monetariamente. Além disso, o apresentador e a emissora terão que arcar com os custos do processo, avaliado em 20% do valor da condenação --ou seja, mais R$ 60 mil. "A condenação, na espécie, tem caráter educativo de desestimular a reincidência", reforçou a magistrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE