Site bolsonarista de fake news tem 3 condenações e é processado por Gilmar Mendes

Além do ministro do STF Gilmar Mendes, o Jornal da Cidade Online também é processado pelos petistas Humberto Costa e Gleisi Hoffmann e por um diretor da TV Morena, do Mato Grosso do Sul

247 - O Jornal da Cidade Online, site bolsonarista alvo do movimento Sleeping Giants, é processado por Gilmar Mendes, Humberto Costa, Gleisi Hoffmann e por um diretor da TV Morena, do Mato Grosso do Sul. O Jornal é condenado por espalhar fake news sobre o presidente da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

As informações são da coluna de Guilherme Amado, na Época, que também informa que o portal foi condenado a pagar R$ 120 mil à desembargadora Inês Trindade Chaves de Melo e R$ 150 mil para o desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta. Os dois são do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

