Sueli Carneiro deixa conselho editorial da Folha, após artigo de Narloch acusado de racismo

247 - A filósofa e escritora Sueli Carneiro, ativista do movimento de mulheres negras, pediu o seu desligamento do conselho editorial do jornal Folha de S. Paulo.

A informação foi divulgada pela Folha em registro nesta quinta-feira (7) sobre a reunião do conselho. Durante o encontro, o economista Joel Pinheiro da Fonseca defendeu que a Folha não pode afirmar que Jair Bolsonaro mente, porque, segundo ele, isso “afasta o leitor”.

Sueli Carneiro integrava a nova composição do conselho desde o dia 18 de setembro, num esforço do veículo para demonstrar compromisso em "reforçar a diversidade". Sua saída ocorre dias depois de um jornal publicar artigo do colunista Leandro Narloch que ele relativiza a escridão de mulheres negras. Em resposta, o advogado Thiago Amparo, que integra o conselho editorial da Folha, classificou o artigo como racista e o jornal como conivente por publicá-lo.

No dia 3 de outubro, o ombudsman da Folha de S.Paulo, José Henrique Mariante afirmou que a empresa manterá em seus quadros o jornalista Leandro Narloch.

