Felipe Neto diz que não há espaço para 3ª via nas eleições de 2022 e bater em Lula é 'suicídio'

"Não há espaço para terceira via até 2022. Isso é lidar com a realidade, sair dessa idiotice de ficar desgastando Lula achando que é possível", disse o youtuber edit

247 - O youtuber Felipe Neto comentou pelo Twitter nesta segunda-feira (26) a informação dada pela jornalista da CNN Brasil Daniela Lima sobre pesquisas realizadas por partidos de centro que mostram: eleitorado brasileiro "não quer, não conta e não pede por terceira via" em 2022.

Ao que tudo indica, a próxima eleição presidencial se dará principalmente entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro. Portanto, para Felipe Neto, não é estrategicamente adequado neste momento agir para desgastar o petista, visto que ele é o único nome capaz de vencer o atual ocupante do Palácio do Planalto. "O resultado de pesquisas realizadas por partidos de centro mostra exatamente o que falamos. Não há espaço para terceira via no Brasil até 2022. Isso é lidar com a realidade, sair dessa idiotice de ficar desgastando Lula achando que é possível. Temos que derrubar Bolsonaro! Unam-se!".

Felipe Neto destacou mais uma vez que a polarização política no Brasil não cessará até 2022 e disparou: "bater no Lula agora é suicídio".

"Eu não sou lulista. Eu não sou petista. Eu sou realista. Ou a gente vence o Satanás, ou o Brasil vai virar o inferno de vez. Nada foi mais importante na história recente desse país do que isso", completou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.