"Tarcísio organizou uma farsa em Paraisópolis para fraudar as eleições", diz Joaquim de Carvalho

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, da TV 247, cravou no Bom Dia 247 desta quinta-feira (27) que o tiroteio em Paraisópolis no último dia 17 foi uma farsa montada pela campanha do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para "manipular a opinião pública e fraudar a eleição".

Carvalho foi a Paraisópolis e conversou com familiares do homem que morreu no que teria sido a 'cena' do tiroteio: Felipe Silva de Lima. Segundo o jornalista, "Felipe não estava armado, e essas foram as imagens que o Tarcísio tentou apagar, ou que a campanha do Tarcísio mandou apagar".

"Mas eu tenho essas imagens, nós vamos mostrar”, prometeu Carvalho, que publicará ainda nesta quinta-feira uma reportagem detalhada na TV 247 com novas revelações e imagens sobre o caso.

"Não tenho dúvida nenhuma de que foi uma farsa, e tem ligação com o submundo da Abin - ou o aparelho que se tornou a Abin depois da eleição do Bolsonaro, a chamada ‘Abin paralela’ que o Gustavo Bebianno combatia, e isto até levou à queda dele do governo. Essa Abin paralela foi montada pelo Carlos Bolsonaro”, disse o jornalista.

