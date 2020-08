Tas debocha de Rafinha Bastos, que rebate: “é o Pelé da comunicação: só aparece quando fala merda”

247 - O humorista e ex-repórter do CQC Rafinha Bastos reagiu neste sábado (22) no Twitter a uma provocação de Marcelo Tas contra ele. Tas debochou de Rafinha, que o chamou de “Romero Britto da comédia”.

“O Rafinha é o Romero Britto da comédia. É popular, está tentando uma carreira nos EUA, mas não é um Pablo Picasso. O Romero pelo menos já ficou rico. Força, guerreiro!”, postou Marcelo Tas na rede social.

Rafinha Bastos rebateu com ironia: “Ah... o dinheiro é medida de sucesso para você, Tas? Oh... isso é uma grande surpresa para mim (Band 2011)”. E escreveu ainda: “O Marcelo Tas é o Pelé da comunicação: Já foi admirado muitos, hoje só aparece quando fala merda”.

Na última terça-feira (18), depois da participação de Tas no programa Roda Viva , que entrevistou o humorista Marcelo Adnet, Rafinha já havia criticado o ex-apresentador e criador do CQC no Brasil, comparando-o ao empresário bolsonarista Luciano Hang , dono da rede de lojas Havan: “só agora vocês perceberam que o Tas é o véio da Havan?”.

