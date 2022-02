Tereza Cruvinel: Bolsonaro "faz tudo para perder votos" e pode ter plano para se retirar da eleição "pela porta dos fundos"

Apoie o 247

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em participação na TV 247, falou sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) abandonar a disputa pela reeleição em 2022. Diante de um cenário adverso nas pesquisas eleitorais, que mostram o ex-presidente Lula (PT) como favorito isolado para retornar ao poder, Bolsonaro “faz tudo para perder votos”, destacou Tereza Cruvinel.

Ela lembrou que nos últimos dois meses, Bolsonaro “ofendeu” cidadãos da Bahia, Minas Gerais e São Paulo que sofreram com as intensas chuvas do verão. Os estados são três dos quatro maiores colégios eleitorais do Brasil. “Eu me pergunto: como é que um sujeito que vai disputar a reeleição deu banana para a Bahia durante a tragédia das tempestades, deu banana para os mineiros e agora foi lá em São Paulo dizer que ‘faltou visão de futuro para as pessoas que construíram [casas] nas encostas’ ? É uma ofensa isso”.

“Só com esse problema de enchentes, ele ofendeu o maior colégio eleitoral, São Paulo, o segundo maior, Minas Gerais, e o quarto maior, a Bahia. Será que ele vai se retirar da disputa mesmo em algum momento? Se uma pessoa faz tudo para não ganhar votos, talvez tenha um plano para sair pela porta dos fundos”, declarou.

