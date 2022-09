"Texto criminoso" do PL contra urnas "indica que Bolsonaro antevê derrota e ensaia ação golpista", diz Reinaldo Azevedo

"A campanha de Bolsonaro já tentou de tudo para reverter a adversidade nas pesquisas. O esforço tem sido em vão", diz o jornalista, que aponta "desespero" do chefe do governo edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo, em artigo no UOL, afirma que o "texto criminoso" do PL apontando supostas falhas no processo eleitoral brasileiro indica que Jair Bolsonaro (PL) já antevê sua derrota nas eleições e prepara uma ação golpista.

"A campanha de Bolsonaro já tentou de tudo para reverter a adversidade nas pesquisas, que deve se reproduzir nas urnas. O esforço tem sido em vão. Em desespero, Bolsonaro já vê o capital buscando estabelecer pontes com o petista Luiz Inácio Lula da Silva. A visita de autoridades à sala de totalização do TSE -- e lá estava também o ministro da Defesa -- começa, vamos dizer, a normalizar a derrota do presidente. Então volta ao plano original para criar um clima de tumulto nas eleições e para se rebelar contra o resultado. Tudo indica que também ele já não acredita que possa vencer o pleito", escreve.

"Mais de uma vez, Bolsonaro afirmou que só Deus o tiraria da cadeira de presidente. Ocorre que os brasileiros votam, Deus não. E, se o fizesse, por que diabos (ops!) o escolheria?", completa o jornalista com ironia.

