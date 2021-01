Thaís Oyama deixa a Jovem Pan e Rodrigo Constantino pode voltar à rádio

247 - A jornalista Thaís Oyama já não é mais funcionária da Jovem Pan. A agora ex-comentarista do programa “3 em 1” está envolvida em um projeto com a TV Cultura.

Com a saída da jornalista, Rodrigo Constantino, demitido da rádio em novembro de 2020 após culpar as mulheres por estupros, pode voltar à emissora para assumir a vaga livre no programa, de acordo com o portal "Teleguiado". Constantino tem feito participações no programa “Os Pingos Nos Is”, cobrindo as férias de José Maria Trindade e Augusto Nunes.

O conhecimento liberta. Saiba mais