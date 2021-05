The Guardian classifica como "obscena" manifestação pró-Bolsonaro com aglomeração

247 - O principal jornal britânico, The Guardian, classificou como "obscena" a manifestação em apoio a Jair Bolsonaro ocorrida no domingo (23) no Rio de Janeiro. O ato, que contou com a participação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, reuniu uma multidão que, sem máscara, se aglomerou, em desrespeito às medidas de combate à Covid-19.

"Após 450.000 mortes de Covid, o presidente desfila pelo Rio em um esforço para reenergizar a extrema direita", avaliou o jornal, em reportagem publicada ainda no domingo.

"A multidão - que os críticos de Bolsonaro chamaram de obscena devido à implacável emergência do coronavírus no Brasil - parecia uma tentativa de retomar a iniciativa política depois de algumas semanas sombrias para o populista de direita. A posição política de Bolsonaro foi duramente atingida desde que seu principal rival, o ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, voltou à cena política em março com a restauração de seus direitos políticos", destacou ainda o The Guardian.

