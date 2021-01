Trump foi expelido, mas o trumpismo não foi derrotado, diz Pepe Escobar

247 - O jornalista Pepe Escobar, especialista em pautas internacionais, disse à TV 247 que, apesar da destruição da imagem política de Donald Trump, após a invasão do Capitólio por manifestantes convocados pelo presidente dos Estados Unidos, o trumpismo continuará sendo “o principal partido da América” pelos próximos tempos. “Queira ou não queria, é um fato inegável”, disse.

Para Pepe, Trump usará os fatos recentes da política estadunidense para formular um novo ciclo político em um futuro próximo. “O que aconteceu já foi um pré-posicionamento para o futuro político imediato do trumpismo, porque ele já identificou politicamente quem o apoia, já identificou os ‘traidores’, passou uma mensagem fortíssima para a base, que é essencialmente: ‘nós não vamos desistir nunca e a luta continua’. Ou seja, ele já está se posicionando para o próximo ciclo político”.

‘Bolsonaro é um pateta útil para os militares’

Questionado sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro repetir Trump em 2022 e, diante de uma possível derrota nas urnas, tentar aplicar um golpe de Estado no Brasil, Pepe Escobar afirmou que, diferentemente dos norte-americanos, os brasileiros têm mais motivos para se preocupar.

O jornalista ressaltou que Trump não teve o respaldo dos militares para dar base ao golpe, mas Bolsonaro é uma figura controlada por esta ala e, caso o cenário do Capitólio se repita em Brasília, o Brasil pode ficar sem a ação de suas Forças Armadas para garantir a sequência da democracia.

“O caso do Brasil é muito mais complicado. Não é que o Bolsonaro tem os militares no seu campo, os militares têm o Bolsonaro totalmente sob controle. Ele é um pateta útil, ele é aquele espantalho da plantação útil. Você pode dar um peteleco a hora que quiser e ele funciona, cumpre sua agenda. Então o caso do Brasil é muito mais sério e muito mais perverso”.

