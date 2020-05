Trump proíbe voos do Brasil aos EUA e coloca Bolsonaro "sob pressão", diz The Guardian

O jornal britânico The Guardian ainda diz que Donald Trump é "ídolo" de Bolsonaro e que o líder brasileiro 'elogia sua suposta proximidade com Trump como prova de que ele está guiando o Brasil na direção certa' edit

247 - O jornal britânico The Guardian afirmou em reportagem que Jair Bolsonaro está "sob pressão" após a proibição, imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de voos do Brasil com destino aos EUA.

Para o jornal, a proibição dos voos foi um duro golpe para Bolsonaro, " que elogia sua suposta proximidade com Trump como prova de que está guiando o Brasil na direção certa".

