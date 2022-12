UE alerta para sanções contra o Twitter após suspensão de contas de jornalistas que cobriam Elon Musk

Comissária paraTransparência da UE disse que aplicará lei aprovada pelo bloco para regulamentar a atividade dos gigantes do setor e das principais plataformas do bloco edit

247 - A União Europeia (UE) sinalizou nesta sexta-feira (16) que vai aplicar sanções ao Twitter após a plataforma bloquear contas de jornalistas que escreveram sobre o bilionário e dono da rede social, Elon Musk, informa o jornal O Estado de Minas.

No Twitter, a comissária europeia para Transparência, Vera Jourova, disse que a suspensão de jornalistas do Twitter é preocupante. “Elon Musk deve saber disso. Existem linhas vermelhas. E, em breve, haverá sanções", disse Jourova referindo-se a uma das duas leis que a UE aprovou em julho deste ano e com as quais o bloco vai regulamentar a atividade dos gigantes do setor e das principais plataformas do bloco.

Foram suspensas as contas de repórteres da CNN, dos jornais The New York Times e The Washington Post, além de jornalistas independentes. A plataforma também excluiu a conta de sua rede social rival,a Mastodon.

Apesar de não ter sido imediatamente divulgado o motivo da suspensão, todos os jornalistas escreveram nos últimos meses sobre Musk, e as mudanças na plataforma desde que ele a comprou.

