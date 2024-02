“Uma imensa honra cidadã estar junto de vocês”, diz Guilherme Estrella sobre o iBest do 247

Geólogo responsável pela descoberta do pré-sal destacou o papel do Brasil 247 na construção de uma sociedade com "elevados princípios e valores civilizatórios" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O geólogo Guilherme Estrella, responsável pela descoberta do pré-sal, festejou a conquista do prêmio iBest pelo Brasil 247 como o melhor canal de política do País no voto popular.

Fundado em 2011 pelo jornalista Leonardo Attuch, o Brasil 247 se destaca por contar com uma equipe formada pelos jornalistas mais renomados do país e um conselho editorial composto pelos principais intelectuais brasileiros. Este veículo de comunicação foi o grande laureado com o prêmio iBest 2023.

continua após o anúncio

Estrella destacou que a equipe de profissionais do Brasil 247 constitui um conjunto "do que há de mais qualificado e honesto" na mídia brasileira, e reconheceu o papel do veículo na construção de uma "nova humanidade".

"Este reconhecimento público é ainda mais importante na medida em que o Brasil 247 contribui concretamente para uma nova humanidade cujos elevados princípios e valores civilizatórios já se apresentam não só no Brasil mas em todo o mundo. Uma imensa honra cidadã estar junto de vocês".

No cenário da imprensa brasileira, o Brasil 247 é reconhecido por sua interação contínua com destacadas lideranças e pensadores do país, bem como pelo seu comprometimento com princípios como democracia integral, identidade nacional, soberania, progresso do país e o cultivo do respeito como elemento chave na linguagem e na comunicação. Destacam-se também a apreciação pela experiência acumulada de seus colaboradores, o engajamento contra o etarismo e todas as formas de discriminação baseadas em gênero e etnia.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: