Internet detona Eduardo Bolsonaro; termos "fake news" e "apagou" ficam entre assuntos mais comentados nas redes

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) após o parlamentar compartilhar em rede social uma matéria jornalística sobre o litro de gasolina, que estava custando R$ 11,56 no interior do Acre.

O filho de Jair Bolsonaro (PL) não ficou atento para a data da reportagem (11/03/2022), época em que o pai dele era o ocupante do Planalto.

Nesta terça, as expressões "fake news" e "apagou" ficaram no trending topic, ou tópicos em tendência (TT), como alguns dos assuntos mais comentados do Twitter.

O parlamentar havia apagado a postagem sobre a gasolina.

O fdp tão desesperado por espalhar FAKE NEWS, que nem prestou atenção a data da matéria 11/03/2022 onde o pai dessa [email protected] era presidente pic.twitter.com/LIoDJJJBxW March 7, 2023

Governo federal atento e comprometido com o combate às fake news.

Alerta do Presidente @LulaOficial: https://t.co/YwbZdkD34o March 7, 2023

Eduardo Bolsonaro publica fake news sobre a gasolina e manda ‘fazer o L’ por notícia de 2022https://t.co/TudzQ7EiTo — CartaCapital (@cartacapital) March 7, 2023

Achei que haviam montado uma fake news com o Eduardo Bolsonaro. Mas, não. Ele fez post criticando o governo @lulaoficial pelo preço da gasolina a R$ 11,56 o litro no estado do Acre. Só esqueceu de apagar a data: 11 de março de 2022. Sabe quem era o presidente? O pai dele, o Jair. pic.twitter.com/9LXitpvEP2 — Bohn Gass (@BohnGass) March 7, 2023

Com a repercussão imediata da canalhice, Eduardo Bolsonaro já apagou o tweet, mas na vã tentativa de culpar @LulaOficial pelo alto preço dos combustíveis, ele publicou notícia de 11/03/22, quando seu pai ainda era presidente.

O tweet estava nesse link https://t.co/Tsa8bVuZVC pic.twitter.com/GaafkHDYxO — 🎗Dilma Resistente (@DilmaResiste) March 7, 2023





