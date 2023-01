Usuários pedem prisão do bolsonarista Rodrigo Constantino

Internautas fizeram as postagens após uma decisão do STF contra o jornalista edit

247 - Usuários do Twitter pediram a prisão do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro (PL). O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cancelou o passaporte e determinou a suspensão de contas do bolsonarista nas redes sociais.

A decisão do ministro do Supremo aconteceu no contexto de investigação sobre um esquema de fake news.

Chato pra caralho, incitando guerra no Brasil lá de Miami. Por isso e por vários outros motivos eu tbm quero CONSTANTINO NA CADEIA https://t.co/kiBpJNukJB — O Duque 🇧🇷🇷🇺🇵🇸🇦🇲🇷🇸 (@DuqueWGT) January 5, 2023

Constantino na Cadeia Já !!! January 5, 2023

Chega de golpistas, Constantino na cadeia já 💪 January 5, 2023

