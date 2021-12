"Vandalizaram o ConectSus para atacar a certidão de vacinação", diz Átila Iamarino

O ConecteSUS é o aplicativo responsável pela emissão do Certificado de Vacinação Covid-19, exigido para acessar locais públicos em 19 capitais do Brasil edit

247 - O divulgador científico Átila Iamarino usou a sua conta no Twitter, nesta sexta-feira (10), para dizer que o ataque de hackers ao sistema do Ministério da Saúde , que deixou o ConectSUS fora do ar, foi uma estratégia clara de ataque ao Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19, documento exigido em 19 capitais do país para acessar locais públicos.

“Agora, no meio do atrito de Ministério da Saúde, Anvisa e São Paulo sobre a cobrança de passaporte vacinal, o sistema é atacado e sai do ar”, disse o divulgador.

Vandalizam os dados do ConecteSUS de pessoas com visibilidade para atacar justamente a certidão de vacinação. Agora, no meio do atrito de Ministério da Saúde, Anvisa e São Paulo sobre a cobrança de passaporte vacinal, o sistema é atacado e sai do ar.

“O site do Ministério da Saúde foi invadido na madrugada desta sexta-feira (10) e saiu do ar. Ao tentar acessar o portal, os usuários estão encontrando o recado: ´Os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. 50 TB (Terabyte) de dados está (sic) em nossas mãos´. Plataformas como DataSUS, Painel Coronavírus e ConecteSUS também foram atingidas.

Usuários do ConecteSUS relataram que os comprovantes de vacinação não estão aparecendo no aplicativo desde a manhã desta sexta. Outros disseram que não conseguem sequer entrar no aplicativo.

Pouco antes das 7h, a mensagem não era mais exibida no site, mas eles continuavam inacessíveis.

