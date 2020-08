Veja como a Globo dá visibilidade a Tabata Amaral e ignora especialistas no debate da Educação (vídeo)

Revista Fórum - O jornalista Rogério Tomaz Jr. produziu um vídeo nesta sexta-feira (21) destacando a visibilidade que a Rede Globo garante à deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) em temas diversos. A parlamentar se envolveu em uma polêmica com a antropóloga Debora Diniz após ser ilustrada como “em cima do muro”.

“Tem matéria até de quando ela foi eleita deputada. Ninguém tem isso, a não ser que seja previamente famosa. É um negócio surreal. E a Tabata fala de todo e qualquer assunto”, destaca o jornalista.

“Recentemente, a Tabata conseguiu a proeza de aparecer duas vezes na mesma edição do Jornal Nacional. Falando dois assuntos diferentes sobre educação. A fonte do JN foi a mesma deputada para dois assuntos diferentes. Dezenas de parlamentares, homens e mulheres, jovens inclusive, que não tem espaço nenhum – gente que tem 15, 20 anos com contribuições importantíssimas que nunca apareceram no JN”, detalhou Tomáz.

