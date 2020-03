Vera Magalhães critica “pauzinhos mandados” de Eduardo Bolsonaro e diz que vai processar o deputado

Jornalista diz que foram os “paus mandados” do deputado que criaram a fake news que dizia que ela recebe R$ 500 mil “para falar mal de Bolsonaro” edit

247 - A jornalista Vera Magalhães, alvo de uma campanha de fake news iniciada por bolsonaristas nesta sexta-feira 20 dando conta de que ela receberia R$ 500 mil para “falar mal de Bolsonaro” - atribuiu a mentira a quem chamou de “pauzinhos mandados” de Eduardo Bolsonaro.

A expressão foi usada em resposta ao próprio deputado no Twitter, que perguntou - cinicamente - o que seria a hashtag #Vera500. “O senhor sabe o que é, deputado. Já que foram seus paus mandados que lançaram a fake news. Até aqui o senhor estava fora do processo que vou mover, mas acaba de entrar. Hoje é aniversário do seu pai. A população está em casa assustada”, rebateu Vera.

Nesta sexta ela anunciou processo contra outros dois deputados do PSL, que participaram da campanha de difamação contra ela nas redes sociais, Bia Kicis e Douglas Garcia. O salário real de Vera Magalhães na TV Cultura é de R$ 22 mil, o que foi comprovado por ela após a acusação.