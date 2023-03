Vida do serial killer Pedrinho Matador vai ganhar roteiro de documentário e série

Cineasta Fernando Grostein de Andrade diz que objetivo é “mostrar o ser humano por trás do homem considerado um monstro por grande parte da sociedade” edit

Apoie o 247

ICL

247 - A vida e a trajetória de crimes do serial killer Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, vai ganhar roteiro de documentário e se tornar série de streaming. Considerado o maior assassino em série do país, Pedrinho Matador foi morto neste domingo (5) a tiros, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

De acordo com o responsável pelas produções audiovisuais, o cineasta Fernando Grostein de Andrade, o objetivo é “mostrar o ser humano por trás do homem considerado um monstro por grande parte da sociedade”.

Em entrevista à Folha, Andrade contou que conheceu Pedrinho há oito anos, quando ajudou a reativar um grupo de teatro na penitenciária de segurança máxima Adriano Marrey, em Guarulhos.

“Ele me falou que tinha uns cadernos de anotações da vida dele e queria fazer um filme. Fiquei com medo na época e pedi um tempo para pensar. Nesses últimos anos fiz um filme sobre o Bolsonaro que é o "Quebrando Mitos" e foi um mergulho tão difícil, que eu falei depois desse filme me sinto pronto para praticamente tudo”, disse o cineasta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.