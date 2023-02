Vídeo: "A real caixa preta não é o BNDES, são os modelos do Banco Central", diz André Roncaglia

Apoie o 247

247 - O professor de Economia da Unifesp André Roncaglia criticou, em entrevista ao Flow Podcast nesta quinta-feira (9), a atual gestão do Banco Central do Brasil, sob presidência do bolsonarista Roberto Campos Neto , afirmando que a instituição age como subordinada ao mercado financeiro e não possui transparência em relação aos seus modelos econômicos.

"Qual que é o problema com esse modelo (de autonomia do Banco Central): a autonomia foi feita com relação ao governo, mas não foi feita com relação ao mercado financeiro. Então tem inúmeros problemas de transparência no Banco Central, (...) e o que a gente está vendo no caso do Banco Central é um BC que é autônomo com relação ao seu braço superior, que é o governo executivo federal, o Poder Executivo Federal, e é totalmente amiguinho, com várias várias redes de contato com o mercado financeiro, que em tese é quem ele deveria regular", afirmou o professor.

Roncaglia também criticou a postura de Campos Neto ao mandar "recadinhos" para o governo federal via imprensa e lives. Além disso, questionou a presença do presidente do BC no grupo 'Ministros de Bolsonaro': "como que o presidente do Banco Central deve se dirigir ao Governo Federal? Ele vai em lives e fica mandando recadinho? Ele fala com a imprensa e fala assim "governo, você tem que fazer superávit fiscal"? Se ele cuida da política monetária, ele é autônomo pra cuidar da política monetária, por que que ele está toda hora emitindo opinião sobre a política fiscal, onde ele bem entende? Por que que ele está num grupo de ministros do presidente que o indicou sendo que ele não é ministro? Presidente do Banco Central não é ministro."

O economista, então, apontou para a falta de transparência da instituição, que esconde da sociedade os temas discutidos nas reuniões que definem os rumos monetários do país: "por que o Banco Central faz reuniões com agentes de mercado que a gente não sabe? Você é chamado pras reuniões do Banco Central? Deveria. Eu não sei o que eles discutem. Essas agendas não são abertas, não é falado sobre o que eles discutem, e eu recebo informes de amigos que estão, e eles sempre falam "não repassa". Eu falo "mas por que não posso repassar? Ele está cuidando de um bem público que é a moeda. Ele está cuidando da linguagem da economia que é o dinheiro. Como não repassa?" Eu quero saber o que está acontecendo lá".

"Depois ele publica uma série de modelos que ele põe só o resultado e a gente não sabe como é que ele chega. Você quer saber qual é a real caixa preta? Não é o BNDES, são os modelos do Banco Central. Esses são intocáveis", concluiu.

