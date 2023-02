"Campos Neto é reminiscência do bolsonarismo e seu objetivo é torpedear a economia brasileira", diz Fernando Horta

De acordo com o historiador, "não há causa econômica para que a taxa de juros fique na casa dos 13,75%. As causas são políticas" edit

247 - Em entrevista à TV 247, o historiador Fernando Horta criticou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmando que o economista é uma "reminiscência do bolsonarismo" que, ao manter as taxas de juros em 13,75% , objetiva atrapalhar propositalmente o governo Lula.

De acordo com o historiador, "não há causa econômica para que o juro fique deste tamanho. As causas são políticas, e este que é o problema". Horta mencionou a atual discussão sobre o Banco Central independente e ironizou: "parece que o BC é dependente da política e independente da economia, porque não tem causa nenhuma para esse juro estar deste tamanho, a causa que está colocada aí é política".

"É importante perceber isso: o Campos Neto é uma reminiscência do bolsonarismo" destacou o historiador. Vale lembrar que Campos Neto foi indicado por Jair Bolsonaro (PL) e seu ministro da economia, Paulo Guedes, ao cargo. Além disso, estava no grupo de Whatsapp intitulado "Ministros de Bolsonaro" , mesmo sem ter sido ministro, e foi votar nas últimas eleições presidenciais utilizando camiseta verde e amarela, símbolo do bolsonarismo.

"O objetivo dele é torpedear a economia brasileira por um ano para atrasar ao máximo possível a recomposição que o presidente Lula pretende fazer e, assim, tirar a efetividade do governo", concluiu Horta.

