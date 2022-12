(Vídeo) Em gafe, repórter da Jovem Pan diz que Pelé teve 'câncer no colo do útero'

O jornalista João Vitor Rocha se confundiu ao falar sobre o estado de saúde do Rei do Futebol edit

247 - O repórter João Vitor Rocha cometeu um deslize ao vivo ao falar sobre o estado de saúde de Pelé, 82.

O Rei do Futebol foi diagnosticado com um câncer de cólon, mas o jornalista da Jovem Pan disse que foi "câncer no colo do útero".

"Pelé tem 82 anos e foi diagnosticado, em setembro do ano passado, com um 'có', com um câncer no colo do útero", afirmou Vigor Rocha.

O Hospital Albert Einstein (SP) informou nessa quarta-feira (21), em boletim médico, que Pelé, 82 anos, teve piora na saúde e passará o Natal (25) internado na capital paulista.

