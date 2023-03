(Vídeo) Internautas rebatem Malafaia após o religioso criticar Lula

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o pastor-empresário Silas Mafalaia após o religioso afirmar ter vergonha dos evangélicos que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Eu tenho vergonha de saber que 20% dos evangélicos votaram em Lula. Isso dá quase sete milhões de pessoas", afirmou.

Na semana passada, usuários das redes sociais rebateram o pastor por tentar defender Jair Bolsonaro (PL) no caso das joias.

🚨VEJA: Pastor Silas Malafaia diz que sente vergonha pelos evangélicos que votaram no presidente Lula. pic.twitter.com/n0fNVZGhIz — CHOQUEI (@choquei) March 14, 2023

Silas malafaia já deveria estar preso ele um bandido charlatão @ pic.twitter.com/LtsWRo1Eb6 March 8, 2023

O seboso Malafaia 171

diz que tem vergonha de evangélicos que votaram em Lula.

E da mamata você tem vergonha canalha? pic.twitter.com/qiDyu9HVRT March 14, 2023

Silas Malafaia

O reliogioso é um pastor evangélico, autor e televangelista brasileiro. Ele nasceu em 14 de setembro de 1958, no Rio de Janeiro, Brasil.



Malafaia é o fundador e pastor sênior da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Rio de Janeiro, que se tornou uma das maiores e mais influentes igrejas evangélicas do Brasil. Ele também é o presidente das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro.



Malafaia é conhecido por suas visões conservadoras sobre questões sociais, como aborto e direitos LGBT, e tem sido um opositor vocal de políticas progressistas no Brasil. Ele também é conhecido por seu apoio a figuras e partidos políticos conservadores e foi criticado por seu envolvimento na política.

O religioso defendeu bolsonaristas responsáveis por invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 8 de janeiro, em Brasília. O pastor fez ataques ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal.



Malafaia escreveu livros sobre temas como fé, família e desenvolvimento pessoal. Ele também tem seu próprio programa, "A Voz da Vitória", que vai ao ar em várias redes brasileiras.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

