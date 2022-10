Vídeos de Felipe Neto desmentindo fake news superam 100 milhões de visualizações

Apoie o 247

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto já ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações em seus vídeos publicados com o intuito de desmentir fake news bolsonaristas sobre as eleições de 2022 , de acordo com levantamento feito pela coluna da Mônica Bergamo da Folha de S. Paulo.

A marca foi atingida somando visualizações de 18 vídeos publicados em diferentes plataformas, como Instagram, TikTok e Twitter, a partir de 3 de outubro, um dia após o primeiro turno. Você pode conferir os conteúdos clicando aqui .

Felipe, que soma mais de 92 milhões de seguidores em seus perfis no YouTube, TikTok, Instagram, Twitter e Facebook, atualmente é uma das maiores vozes antibolsonaristas da internet. O influenciador já declarou voto no ex-presidente Lula (PT) e, inclusive, promoveu ações com a campanha petista no primeiro turno .

