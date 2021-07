Vítima de fake news, Daniela Lima denuncia ameaças contra sua família (vídeo)

247 - Vítima de uma notícia falsa que circula pelas redes sociais desde sábado (24), a jornalista Daniela Lima, âncora da CNN Brasil, utilizou seu espaço na emissora para fazer um forte pronunciamento contra ataques à liberdade de imprensa e ameaças contra sua família.

A fake news da qual Daniela tem sido vítima afirma que a jornalista teria elogiado o incêndio à estátua de Borba Gato em São Paulo . A âncora da CNN, no entanto, nem mesmo estava no ar no momento em que o incêndio ocorreu.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista já havia denunciado ameaças que vem sofrendo. Um dos usuários que enviou uma mensagem privada à Daniela prometeu atear fogo em sua casa. Outro disse esperar que os pais da jornalista morram em breve.

"Quem vai nas redes sociais, covarde, atacar a mim e a minha família com base em mentira vai ter de ser responsabilizado. Internet não é terra de ninguém. Eu escolhi fazer jornalismo. A minha família não", disse Daniela.

