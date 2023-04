"Voltou o Brasil soberano", diz Joaquim de Carvalho após viagem de Lula à China

Apoie o 247

ICL

247 - "Voltou o Brasil soberano": assim reagiu o jornalista Joaquim de Carvalho durante o Bom Dia 247 deste sábado (15), após a viagem do presidente Lula (PT) à China, onde se reuniu com o líder chinês, Xi Jinping.

Carvalho destacou a música de Ivan Lins, "Novo Tempo", executada pela banda do exército chinês na chegada de Lula para o encontro com Xi. Para ele, a música, feita durante a reta final da ditadura militar no Brasil, tem muito a ver com os tempos atuais do país. "Eu fui ver a letra de 'Novo Tempo' e é muito bonita, é claramente política. Naquela época, 1980, era a luta pela redemocratização e aí tem a letra, que fala: 'Pra que nossa esperança/Seja mais que a vingança/Seja sempre um caminho/Que se deixa de herança/No novo tempo/Apesar dos castigos/De toda fadiga/De toda injustiça/Estamos na briga'. Lindo né? É emocionante e tem muito a ver com esse tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um novo período de redemocratização, essa é que é a verdade. Em 2016 os militares voltaram".

>>> "Estamos perdendo o Brasil para a China", diz Trump em entrevista (vídeo)

"Olha a volta por cima, olha a luta e olha como nós estamos sempre na luta, como diz a letra. Vimos o Lula sendo recebido como um grande amigo da China, que é a potência do século XXI", disse o jornalista.

Para ele, este "é um período de maior racionalidade. É, de fato, um novo tempo. E o Brasil se coloca, de novo, com a liderança do Lula, a pessoa certa neste tempo histórico certo, como um agente desta transformação que será em benefício de todos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.