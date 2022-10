William Bonner enquadra Bolsonaro e diz que inocência de Lula foi confirmada pelo Supremo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jornalista William Bonner reforçou nesta sexta-feira (28), em debate na Globo, que o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve explicações ao Poder Judiciário. O mediador falou após o ex-presidente receber um direito de resposta contra Jair Bolsonaro (PL).

"Eu de fato disse que Lula não deve nada a Justiça, mas como jornalista não digo coisas tiradas da minha cabeça, digo com base em decisões fundamentadas no Supremo Tribunal Federal", disse o jornalista.

No primeiro semestre do ano passado, o STF declarou a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro nos processos contra o petista.

O ex-presidente Lula prometeu valorização do salário mínimo acima da inflação. Também citou os casos das rachadinhas e os imóveis de R$ 26 milhões comprados pela família Bolsonaro.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (27), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro.

